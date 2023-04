BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagvormittag leichter

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 4,02 EUR abwärts. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,02 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,03 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.514 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 4,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 2,98 EUR. Mit Abgaben von 34,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,60 EUR an.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 94,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 12.05.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 15.05.2024.

