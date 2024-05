BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,11 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,11 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,11 EUR. Bei 4,06 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,11 EUR. Zuletzt wechselten 2.272 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.05.2023 auf bis zu 5,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,46 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 3,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 19,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 03.05.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 98,19 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.09.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,501 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Sportdirektor Kehl bestätigt: Morey und Wolf verlassen BVB

BVB-Aktie im Plus: Letzter Heim-Auftritt für Reus als BVB-Kapitän - Zukunft von Hummels weiter offen

BVB-Aktie etwas fester: Lars Ricken wird neuer Sportchef von Borussia Dortmund