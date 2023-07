BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,18 EUR abwärts.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:39 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 4,18 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 4,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,18 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.617 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 42,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,98 EUR am 24.09.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.09.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie in Grün: Borussia Dortmund muss vorerst auf Reyna verzichten

BVB-Aktie im Plus: BVB-Ersatztorhüter Alexander Meyer verlängert bis 2025

BVB-Aktie mit Aufschlägen: Borussia Dortmund macht Wechsel perfekt und holt Felix Nmecha aus Wolfsburg