BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Vormittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 4,07 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 4,07 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 4,04 EUR. Mit einem Wert von 4,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 48.473 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 45,88 Prozent wieder erreichen. Bei 2,98 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 36,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.10.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.09.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

XETRA-Handel SDAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags

XETRA-Handel Das macht der SDAX aktuell