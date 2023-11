BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 3,66 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 3,66 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.690 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 38,28 Prozent niedriger. Am 22.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 6,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

