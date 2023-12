BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,68 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 3,68 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.986 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR an. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 38,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 4,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 104,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie nahe Nulllinie: BVB und RB Leipzig kämpfen um Ticket für Club-WM - Letztes Hinrundenspiel in Bundesliga gegen Mainz

BVB-Aktie gibt nach: Sehnsuchtsziel Meisterschaft rückt für Borussia Dortmund in weite Ferne

BVB-Aktie fester: BVB zieht ins Achtelfinale der Champions League ein