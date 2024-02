BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,62 EUR.

Um 15:17 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,62 EUR. Bei 3,66 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 47.944 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 38,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 3,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 104,30 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 104,30 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 26.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,275 EUR je Aktie belaufen.

