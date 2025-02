BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 3,24 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:37 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 3,24 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,25 EUR an. Mit einem Wert von 3,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 21.175 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 34,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 14,35 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 10.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,19 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.03.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,213 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

