BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Vormittag

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 3,18 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,18 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 520 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 26,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,070 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 10.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,47 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 137,19 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 102,26 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 15.05.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 04.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,213 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

