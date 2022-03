BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) fällt

Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 3,99 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,98 EUR. Bei 4,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 27.463 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 7,00 EUR angegeben. BVB (Borussia Dortmund) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2023 ein EPS von 0,000 EUR je Aktie ausweisen.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA (BVB) nimmt eine führende Position im internationalen Profifußball ein. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit steht der professionelle Fußballsport und die Nutzung der damit unmittelbar verbundenen Einnahmequellen. Dies sind insbesondere der Verkauf von Eintrittskarten, Fan-Artikeln und TV-Rechten sowie das Sponsoring. In diesen Bereichen erwirtschaftet Borussia Dortmund den überwiegenden Teil der Umsätze. Darüber hinaus engagiert sich der BVB in weiteren Geschäftsfeldern, die einen engen Bezug zum Fußball haben. Dabei arbeitet Borussia mit strategischen Partnern zusammen, die ihr spezifisches Know-how einbringen. Der BVB bringt den Markennamen Borussia Dortmund, die Erfahrung im Fußballgeschäft und die genaue Kenntnis der Fan-Community ein.

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Bundestrainer Hansi Flick glaubt weiterhin an nächsten Titelgewinn des FC Bayern - BVB-Aktie fester

BVB-Aktie verliert: BVB siegt gegen Mainz - Rose und Haaland diskutieren über Zukunft

BVB-Aktie verteuert sich deutlich: Haaland fordert bei Wechsel offenbar erneut Ausstiegsklausel

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: VI Images via Getty Images