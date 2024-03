BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Mittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,44 EUR ab.

Um 11:43 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,44 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,41 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,46 EUR. Zuletzt wechselten 30.772 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.05.2023 bei 5,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Umsatzseitig standen 104,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 10.05.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 09.05.2025.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,335 EUR je Aktie.

