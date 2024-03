BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger greifen bei BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,46 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 3,46 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.325 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,39 Prozent. Bei 3,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 3,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 104,30 EUR, gegenüber 104,30 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 10.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 09.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,335 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

