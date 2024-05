BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 4,11 EUR abwärts.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 4,11 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,14 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 130.077 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.05.2023 bei 5,93 EUR. 44,28 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 19,34 Prozent wieder erreichen.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.09.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,501 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

