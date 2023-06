BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Mittwochnachmittag

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,37 EUR zu. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,38 EUR. Mit einem Wert von 4,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 47.479 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,93 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 31,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 94,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2023 präsentieren.

