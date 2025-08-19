BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 3,63 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 3,63 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,63 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,69 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.867 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 16.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 13,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Abschläge von 23,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 15.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,08 Prozent auf 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 24.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,261 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

