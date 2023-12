BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 3,63 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:02 Uhr um 0,8 Prozent auf 3,63 EUR nach. Bei 3,63 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.979 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 38,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 3,50 EUR. Abschläge von 3,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 28.02.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie leichter: "Winterdepression" bei Borussia Dortmund nach Spiel gegen Mainz

BVB-Aktie nahe Nulllinie: BVB und RB Leipzig kämpfen um Ticket für Club-WM - Letztes Hinrundenspiel in Bundesliga gegen Mainz

BVB-Aktie gibt nach: Sehnsuchtsziel Meisterschaft rückt für Borussia Dortmund in weite Ferne