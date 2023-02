BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 04:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 4,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 4,29 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,39 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.367 Stück gehandelt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,43 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 2,89 Prozent Luft nach oben. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 44,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,60 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 94,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q2 2023 wird am 28.02.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.02.2024 erwartet.

