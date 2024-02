BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagnachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 3,64 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 15:45 Uhr 1,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 42.585 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 63,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,85 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 104,30 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,275 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

