BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag im Plus

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund).

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 3,62 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,62 EUR. Bei 3,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 785 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.05.2023). Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 39,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 3,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,32 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 26.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,275 EUR je Aktie belaufen.

