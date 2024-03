BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Vormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 3,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.495 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,13 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,33 EUR fiel das Papier am 29.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,070 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 10.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 09.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,335 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Borussia Dortmund gewinnt gegen Frankfurt dank Hummels-Kopfballtreffer - BVB-Aktie dreht dennoch ins Minus

BVB-Aktie tiefer: Borussia Dortmund tritt in Champions League gegen Atlético Madrid an

BVB schafft es ins Viertelfinale der CL und hebt Gewinnprognose an - Aktie gefragt