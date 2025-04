BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) schiebt sich am Dienstagmittag vor

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 3,14 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 11:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 3,14 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,15 EUR. Bei 3,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110.910 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 09.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,69 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 11,62 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,06 Prozent auf 137,19 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 154,25 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 08.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,277 EUR je Aktie belaufen.

