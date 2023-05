BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Montagnachmittag kräftig

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 15:52 Uhr 15,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 5,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 981.097 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,22 EUR) erklomm das Papier am 22.05.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,16 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 2,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,29 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 94,10 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.09.2023 erwartet.

