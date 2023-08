BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,30 EUR an der Tafel.

Bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ließ sich um 09:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 4,30 EUR. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,30 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 65 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,91 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem Umsatz von 94,10 EUR, gegenüber 94,10 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.09.2023 erwartet.

