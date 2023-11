BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochmittag im Plus

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 3,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,64 EUR. Bei 3,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.250 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 39,04 Prozent niedriger. Am 22.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 4,84 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 104,30 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net

