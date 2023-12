BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,63 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 3,63 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,63 EUR. Bei 3,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 21.327 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 38,79 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,50 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 3,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 104,30 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.02.2024 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Manchester United-Aktie an der NYSE in Grün: Manchester United will UEFA treu bleiben

BVB-Aktie im Minus: Turnusmäßige Klausurtagung der Club-Verantwortlichen - Terzic bleibt BVB-Trainer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt mittags