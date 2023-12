BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag in Grün

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,67 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 3,67 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 384 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 61,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,50 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,77 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 104,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Manchester United-Aktie an der NYSE in Grün: Manchester United will UEFA treu bleiben

BVB-Aktie im Minus: Turnusmäßige Klausurtagung der Club-Verantwortlichen - Terzic bleibt BVB-Trainer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt mittags