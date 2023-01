BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag in Grün

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:04 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 4,19 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,18 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.959 Stück gehandelt.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 6,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,60 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 94,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2023 erfolgen.

