BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag auf grünem Terrain

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 4,20 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,20 EUR. Mit einem Wert von 4,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.482 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 41,03 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,60 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.02.2023 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie profitiert: Moukoko verlängert Vertrag wohl bis 2026 bei Borussia Dortmund - Haller vor Bundesliga-Debüt

BVB-Aktie dennoch leichter: Umsatz der Top-Fußballclubs steigt wieder auf Vor-Corona-Niveau

BVB-Aktie leichter: Borussia Dortmund holt Verteidiger Julian Ryerson von Union Berlin

Bildquellen: VI Images via Getty Images