BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Mittag

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 3,76 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 3,76 EUR zu. Bei 3,76 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.688 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 13,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,073 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 104,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 104,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.05.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 09.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,451 EUR fest.

