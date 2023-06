BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag mit KursVerlusten

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:26 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 4,40 EUR abwärts. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,37 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.237 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 5,93 EUR markierte der Titel am 26.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,93 Prozent. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 32,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2023 präsentieren.

