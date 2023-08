BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 4,38 EUR.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 4,38 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,40 EUR aus. Bei 4,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.077 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 2,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 31,93 Prozent Luft nach unten.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 94,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 94,10 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2023 vorlegen.

