BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Dienstagvormittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 09:00 Uhr 0,3 Prozent. Bei 3,60 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 779 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 22,92 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,080 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,41 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 präsentieren. Am 06.11.2026 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,090 EUR je Aktie.

