BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,56 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 3,56 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,61 EUR. Bei 3,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 31.849 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 5,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 66,81 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,43 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 3,57 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

SDAX-Handel aktuell: SDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein