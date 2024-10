BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittwochmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 3,47 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 3,47 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 3,43 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,48 EUR. Zuletzt wechselten 120.673 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 25,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,073 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 16.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 154,41 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,88 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,137 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

