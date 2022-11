BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit Abschlägen

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 3,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,49 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,49 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.037 Stück gehandelt.

Am 23.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,58 EUR an. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 23,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 2,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,60 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 24.02.2023 erwartet.

