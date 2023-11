BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) büßt am Nachmittag ein

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 3,59 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 3,59 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,59 EUR ein. Bei 3,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 24.771 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 5,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,18 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,47 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 3,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 104,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.02.2024 gerechnet.

