BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) macht am Mittwochmittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 3,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 10:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 3,80 EUR zu. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.543 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 56,26 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.10.2023 auf bis zu 3,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,91 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 26.02.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie höher: BVB verteidigt sich zur Aufholjagd - noch ein Zähler Rückstand auf Rang drei

BVB-Aktie im Minus: Reyna anscheinend auf der Suche nach neuem Club

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste