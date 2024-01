BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag höher

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,78 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:42 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,78 EUR nach oben. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,80 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 3,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.563 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 36,34 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,42 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 104,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,30 EUR umgesetzt worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 26.02.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie höher: BVB verteidigt sich zur Aufholjagd - noch ein Zähler Rückstand auf Rang drei

BVB-Aktie im Minus: Reyna anscheinend auf der Suche nach neuem Club

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste