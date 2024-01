BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 3,71 EUR ab.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 3,71 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,71 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 174 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 5,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,67 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 104,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

