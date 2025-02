BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 3,23 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,23 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,26 EUR. Bisher wurden heute 79.642 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2024 auf bis zu 4,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 2,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 10.02.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,17 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,19 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,25 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,213 EUR je Aktie belaufen.

