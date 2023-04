BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit sattem Kursplus

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 8,4 Prozent auf 4,43 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 359.376 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 2,98 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 48,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 12.05.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 15.05.2024.

