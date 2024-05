BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) macht am Freitagvormittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,09 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 4,09 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,09 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,09 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.548 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.05.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,99 Prozent. Bei einem Wert von 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 23,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,072 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ein EPS von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,55 Prozent auf 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 100,76 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.09.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,409 EUR in den Büchern stehen haben wird.

