BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag im Plus

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 11:31 Uhr 1,3 Prozent. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,34 EUR zu. Mit einem Wert von 4,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 71.482 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei 2,98 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 präsentieren.

