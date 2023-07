BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 4,24 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 15:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4,24 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 4,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,27 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 133.879 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (2,98 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 29,68 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.09.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach

BVB-Aktie dennoch leichter: BVB siegt in Oberhausen - Interesse an Sabitzer

BVB-Aktie in Grün: Borussia Dortmund muss vorerst auf Reyna verzichten