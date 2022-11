BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 04:22 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 3,57 EUR zu. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.056 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 20,71 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,98 EUR am 23.09.2022. Mit Abgaben von 19,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 24.02.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

