BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,65 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,65 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,67 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.363 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 62,47 Prozent Luft nach oben. Am 29.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,93 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 104,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 vorlegen.

