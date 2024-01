BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 3,77 EUR bewegte sich die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:36 Uhr bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 3,77 EUR. Bei 3,77 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,75 EUR. Bei 3,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.483 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,29 Prozent. Bei 3,50 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 7,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 104,30 EUR umgesetzt worden.

Am 28.02.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 26.02.2025.

