BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 3,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 3,35 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,33 EUR ab. Bei 3,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 157.821 Stück gehandelt.

Am 27.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 77,01 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 3,33 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 0,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 10.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 09.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,335 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Borussia Dortmund gewinnt gegen Frankfurt dank Hummels-Kopfballtreffer - BVB-Aktie dreht dennoch ins Minus

BVB-Aktie tiefer: Borussia Dortmund tritt in Champions League gegen Atlético Madrid an

BVB schafft es ins Viertelfinale der CL und hebt Gewinnprognose an - Aktie gefragt