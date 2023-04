BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Um 15:45 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 4,42 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,43 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 212.413 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 2,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 48,42 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 94,10 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 12.05.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 15.05.2024 präsentieren.

