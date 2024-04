BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 3,68 EUR ab.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:36 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3,68 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,63 EUR. Bei 3,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 33.006 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.05.2023 bei 5,93 EUR. 61,36 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR ab. Abschläge von 9,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,073 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 10.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 09.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,451 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

